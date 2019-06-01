Двое скончались, трое в больнице: жуткое ДТП произошло на Талгарской трассе

ZAZ вылетел на полосу встречного движения.

ДТП со смертельным исходом произошло утром 1 июня на Талгарском тракте в Алматинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась на верхней трассе, за поселком Белбулак. Автомашина Toyota Caldina двигалась в восточном направлении, ZAZ Forza – навстречу, в сторону города. Напротив ресторана "Кок-Жайляу", по словам очевидцев, ZAZ выехал на полосу встречного движения. Водитель Toyota пытался избежать столкновения, но ему это не удалось. Удар пришелся на пассажирскую сторону. Машины разлетелись: Toyota откинуло на парковку возле ресторана, ZAZ закрутило, унесло на обочину, потом обратно на дорогу и снова на обочину, где он частично скатился в лог. Детали машины разбросало на несколько метров вокруг.

В результате столкновения двое пассажиров Toyota Caldina получили сильнейшие черепно-мозговые травмы и скончались на месте. Оба водителя и пассажир Caldina были госпитализированы в больницу.

На месте работают сотрудники полиции и медики.

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