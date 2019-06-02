Эксперт: За потребительскими кооперативами скрываются "финансовые пирамиды"

Фактически за непосредственной работой кооперативов никто не следит.

В Казахстане зарегистрированы около 4 000 потребительских кооперативов. Открыть подобные организации просто, однако проследить за их работой почти невозможно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Алтынай, узнала о привлекательном вроде проекте от знакомой. Та в красках рассказала ей историю покупки квартиры одной своей приятельницы: надо накопить всего 30% от стоимости, а об остальном позаботится потребительский кооператив с очень звучным названием. Алтынай решила вступить в кооператив.

О просторной квартире мечтали все, поэтому деньги собирали вместе. Нужную сумму 1 миллион 600 тысяч тенге собрали к новогодним праздникам. Внесли последний платеж и настроились на чудо.

- Затем нам сказали, что в срок не укладываются. Объяснили, что они маленькая организация. Я спросила, как можно выйти? И они сказали, что можете написать заявление и через три месяца вернем деньги. 10% мы у вас по договору забираем, - рассказывает член потребительского кооператива Алтынай Жангалишева.

Но 10% не от накопленной суммы, а от заявленной цены квартиры. Это почти 600 тысяч тенге. Сумма для семьи Алтынай баснословная. Поэтому с условиями кооператива она не согласилась и подала на организацию в суд.

Рассказать о принципах работы кооперативов официально на камеру, корреспонденты Первого канала "Евразия" попросили одно из столичных объединений, однако получили отказ. Поэтому пришли за консультацией в качестве посетителей.

- Пайщик вносит 10% и пока подойдет очередь он должен накопить еще 20%. - И через какое время я получу квартиру? - Через год, полтора года. Есть единая очередь, живая очередь. На данный момент по всему Казахстану в очереди стоят 315 человек.

Почти час их очень вежливо и одновременно настойчиво предлагали стать 316-ми в очереди на покупку собственной крыши над головой.

- Это та же пирамида. Просто растянутая по времени. То есть обман длится годами. Но доказать это сложно. Потому что они будут говорить – мы не отказываемся, мы дадим, но через 20-30 лет. Кто будет ждать 30 лет? – спрашивает экономист Рустем Жансеитов.

Фактически за непосредственной работой кооперативов никто не следит. А проверку организуют, если поступит жалоба.

В столичном департаменте полиции сообщили, что руководитель одного из кооперативов объявлен в международный розыск. Деятельность еще двух объединений расценивают, как финансовую "пирамиду". Идет досудебное расследование.

Но кооперативы при этом продолжают работать. Такие организации умело пользуются тем, что им не запрещает закон.

- Невозможно законодательно прописать каждый вид кооператива. Их существует сотни разновидностей, если не тысячи. Сейчас идет обсуждение именно, как попытаться ограничить кооперативную деятельность связанную с квартирами? Очень сложный, очень непростой вопрос, - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев.

И как бы не ужесточали и не ограничивали работу таких организаций, согласие на потенциально опасную сделку каждый дает самостоятельно.

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