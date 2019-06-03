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Клиент "7-20-25" выиграл суд у нотариуса

И вернул себе переплаченную сумму в размере 32 825 тенге.

Фото : Баспана3 июня 2019, 11:00

Заемщик программы "7-20-25" выиграл судебный процесс против частного нотариуса и вернул переплаченные 32 825 тенге за услуги нотариального удостоверения договора купли-продажи недвижимого имущества.

В августе 2018 года заемщик обратился к частному нотариусу города Алматы, чтобы удостоверить договор купли-продажи недвижимого имущества, приобретенного в рамках ипотечной программы "7-20-25". За оказанную услугу нотариус взыскал сумму в размере 42 925 тенге (17 МРП), состоящую из 10 МРП за удостоверения договора об отчуждении недвижимого имущества и 7 МРП – за предоставление дополнительных услуг технического и правового характера.

Позже клиент, руководствуясь законодательством Республики Казахстан, обратился к нотариусу и потребовал вернуть неправомерно удержанную с него сумму. Так, согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан и Закону РК "О нотариате", стоимость нотариальных услуг по заверению договора купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет средств ипотечного жилищного займа составляет – 4 МРП.

Однако, нотариус отказался возвращать требуемую сумму, после чего заемщик обратился в суд. Ипотечная организация "Баспана" поддержала в суде доводы заемщика и представила суду пояснения о порядке и условиях приобретения жилья в рамках программы "7-20-25". В результате, клиент выиграл в суде и вернул себе переплаченную сумму в размере 32 825 тенге.

- В случае приобретения жилья за счет средств ипотечного жилищного займа, расходы заемщиков за удостоверение сделки купли-продажи недвижимого имущества должны составлять 4 МРП или 10 100 тенге в 2019 году, - отметили в руководстве Ипотечной организации.

По состоянию на начало июня, нотариусами удостоверено порядка 6 700 сделок купли-продажи жилья по программе "7-20-25".


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