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Курс доллара продолжил рост на торгах

В обменниках доллар покупают/продают по - 383,9-385,6 тенге.

Фото : waiibox.ru3 июня 2019, 11:30

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 383,83 тенге за доллар (+1,27 тенге), объем торгов – 66,070 млн долларов (+34 950 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4554 тенге за юань (+0,2654 тенге), объем торгов – 560 тыс. юаней (+90 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 383,9-385,6 тенге, евро - 429,3-431,3, рос.рубля - 5,87-5,02 тенге.

В торгах приняли участие 19 членов KASE.


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