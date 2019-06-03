Курс доллара продолжил рост на торгах
В обменниках доллар покупают/продают по - 383,9-385,6 тенге.
Фото : waiibox.ru3 июня 2019, 11:30
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 383,83 тенге за доллар (+1,27 тенге), объем торгов – 66,070 млн долларов (+34 950 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4554 тенге за юань (+0,2654 тенге), объем торгов – 560 тыс. юаней (+90 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 383,9-385,6 тенге, евро - 429,3-431,3, рос.рубля - 5,87-5,02 тенге.
В торгах приняли участие 19 членов KASE.
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