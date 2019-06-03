Этническая казашка Сайрагуль покинула Казахстан и уехала в Швецию

В октябре 2018 года Сайрагуль отказали в предоставлении статуса беженки в Казахстане.

Этническая казашка Сайрагуль Сауытбай, проживала в китайском Синьцзяне и долгое время пыталась получить статус беженки в Казахстане. Сейчас она покинула историческую родину вместе с семьей и вылетела в Швецию по проездному билету, передает Sputnik Казахстан.

- Сайрагуль вместе с семьей улетела в Швецию. Я обращалась во многие страны и международные организации. Спасибо мировым СМИ, которые помогли привлечь внимание к этой ситуации. И вот Швеция выдала проездной билет для Сайрагуль. Это не политическое убежище, она не получила здесь статуса беженца. По приезду в Швецию она решит, как ей быть дальше, – сообщила адвокат Сауытбай Айман Умарова.

Адвокат Сайрагуль уточнила, что власти Казахстана не препятствовали вылету Сауытбай вместе с семьей. При этом супруг Сайрагуль и ее двое детей от гражданства Казахстане не отказывались и полетели вместе с матерью по туристической визе. Гражданское дело этнической казашки по присвоению ей статуса беженца затянулось. Поэтому не дожидаясь его исхода, женщина с семьей покинула историческую родину. При этом производство по делу продолжается интересы Сауытбай в суде будет представлять Айман Умарова.

Сложное дело Сайрагуль Сауытбай

Летом прошлого года в Казахстане прошел громкий судебный процесс по делу гражданки Китая Сайрагуль Сауытбай, которая незаконно пересекла границу, чтобы увидеться со своими мужем и детьми. Сауытбай, работая в Китае, имела доступ к секретным документам и не имела права покидать страну. Однако ее муж и дети вернулись в Казахстан в качестве оралманов в 2016 году. Чтобы воссоединиться с семьей, женщина решилась на побег. В Китае за разглашение госсекретов Сайрагуль грозило серьезное наказание вплоть до смертной казни. Сама женщина и ее семья просили Казахстан не депортировать ее обратно в Китай. Суд в Казахстане приговорил Сайрагуль к шести месяцам лишения свободы условно с прохождением пробационного контроля по месту жительства мужа и освободил в зале суда.

Позже женщина подала прошение о признании ее в статусе беженца. Однако в октябре 2018 года Сайрагуль отказали в предоставлении статуса беженки в Казахстане.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!