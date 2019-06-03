Развить маршрут "Новый Шелковый путь" поручил Токаев акиму Жамбылской области

Необходимо предпринять системные меры для повышения туристического потенциала региона и привлечения инвестиций - Президент.

Вопросы развития туристической отрасли в Жамбылской области поднял Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что в регионе много исторических мест, интересных туристам.

- Пять всемирно известных объектов включены в список ЮНЕСКО (древние городища Акыртас, Баласагун, Кулан, Орнек, Костобе). Мавзолеи Айша Биби и Караханидский в Жамбылской области являются общими культурными ценностями для нашего народа. Правительство принимает Государственную программу развития туризма. Он включает в себя 10 наиболее важных туристических направлений. Два из них - горные кластеры в Алматинской области. А Туркестанский историко-культурный туристический центр граничит с Жамбылской областью. Учитывая историческую и культурную значимость региона, я поручаю акиму Жамбылской области развивать туристическую инфраструктуру экспедиционного маршрута "Новый шелковый путь" (Алматы - Туркестан - Жамбыл), который пройдет через три региона, - сказал Токаев.

По его словам, необходимо предпринять системные меры для повышения туристического потенциала региона и привлечения инвестиций.

- Правительство и акимат должны приложить все усилия для развития этой сферы, - сказал Президент Казахстана.

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