Развить маршрут "Новый Шелковый путь" поручил Токаев акиму Жамбылской области
Необходимо предпринять системные меры для повышения туристического потенциала региона и привлечения инвестиций - Президент.
Фото : zhambyl.gov.kz3 июня 2019, 13:57
Вопросы развития туристической отрасли в Жамбылской области поднял Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает Zakon.kz.
Президент Казахстана отметил, что в регионе много исторических мест, интересных туристам.
- Пять всемирно известных объектов включены в список ЮНЕСКО (древние городища Акыртас, Баласагун, Кулан, Орнек, Костобе). Мавзолеи Айша Биби и Караханидский в Жамбылской области являются общими культурными ценностями для нашего народа. Правительство принимает Государственную программу развития туризма. Он включает в себя 10 наиболее важных туристических направлений. Два из них - горные кластеры в Алматинской области. А Туркестанский историко-культурный туристический центр граничит с Жамбылской областью. Учитывая историческую и культурную значимость региона, я поручаю акиму Жамбылской области развивать туристическую инфраструктуру экспедиционного маршрута "Новый шелковый путь" (Алматы - Туркестан - Жамбыл), который пройдет через три региона, - сказал Токаев.
По его словам, необходимо предпринять системные меры для повышения туристического потенциала региона и привлечения инвестиций.
- Правительство и акимат должны приложить все усилия для развития этой сферы, - сказал Президент Казахстана.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972013-de29ec783ca6307c80252187eadf367d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...