Сиденья в аэропорту Алматы вернут

Ранее пассажиры начали жаловаться, что в общих залах аэропорта убрали кресла.

Сиденья в зале ожидания Международного аэропорта Алматы вернут, об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее пассажиры начали жаловаться, что в общих залах аэропорта убрали кресла.

- Сиденья убрали только в общих зонах, на первом и втором этажах. Это та зона, где каждый может зайти и прибывать и никто его не имеет права выгнать, если он не нарушает порядка. В связи с этим у нас было много жалоб от пассажиров, что на этих креслах ночуют те, кому негде ночевать, таксисты -"бомбилы" ждут клиентов, - сообщили в пресс-службе.

По их словам, в накопителях внутренних и международных рейсов ничего не поменялось, все сидения остались на местах, но отсутствие кресел в общем здании возмутило пассажиров.

- Сейчас мы увидели реакцию и в ближайшие дни часть кресел будет возвращена, - добавили в пресс-службе.

Также отметили, что комната для курения в части для международных рейсов осталась, но ее перенесли на первый этаж. Временно закрыта зона для курения для пассажиров внутренних рейсов, но это сделано в связи с реконструкцией, после которой курилка станет уличной, чтобы исключить дискомфорт для пассажиров, которые не курят. Ее возвратят, но немного в другом виде.

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