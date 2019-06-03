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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Атыраускую область с рабочим визитом

Глава государства посетит завод по переработке нефти и газа "Болашак", высший колледж APEC PetroTechnic, а также встретится с общественностью региона.

Фото : Берик Уали3 июня 2019, 17:26

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Атыраускую область с рабочим визитом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

- Сегодня после обеда Касым-Жомарт Токаев прибыл в Атыраускую область с рабочим визитом, написал Берик Уали.

Он отметил, что глава государства посетит завод по переработке нефти и газа "Болашак", высший колледж APEC PetroTechnic, а также встретится с общественностью региона.


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