Глава государства посетит завод по переработке нефти и газа "Болашак", высший колледж APEC PetroTechnic, а также встретится с общественностью региона.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Атыраускую область с рабочим визитом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

- Сегодня после обеда Касым-Жомарт Токаев прибыл в Атыраускую область с рабочим визитом, написал Берик Уали.

Он отметил, что глава государства посетит завод по переработке нефти и газа "Болашак", высший колледж APEC PetroTechnic, а также встретится с общественностью региона.

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