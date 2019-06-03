Казахстанские спортсменки вернули медали Олимпийских игр

Возврат олимпийских медалей является исполнением спортсменами решения дисциплинарной комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с нарушениями антидопинговых правил.

Казахстанские спортсмены Светлана Подобедова и Ирина Некрасова вернули олимпийские награды, передает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана провел беседу со спортсменами о необходимости строгого следования правилам Олимпийской хартии и сохранения имиджа казахстанских спортсменов в глазах мировой спортивной общественности. Светлана Подобедова вернула золотую медаль Олимпиады в Лондоне, а Ирина Некрасова серебро Олимпиады в Пекине.

Возврат олимпийских медалей является исполнением спортсменами решения дисциплинарной комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с нарушениями антидопинговых правил.

Напомним, в 2016 году результаты семи спортсменов из Казахстана по тяжелой атлетике и двух борцов, которые участвовали в летних XXIX и XXX Олимпийских играх (Пекин-2008 и Лондон-2012), были аннулированы в связи с нарушениями антидопинговых правил.

В ближайшее время возвращенные награды будут отправлены в МОК. Национальный Олимпийский комитет Казахстана продолжит работу по возврату аннулированных олимпийских медалей.

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