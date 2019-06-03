Более тысячи наблюдателей зарегистрировали в ЦИК
Из общего количества зарегистрированных наблюдателей 866 - от 9 международных организаций.
Фото : pixabay.com3 июня 2019, 18:35
Более тысячи наблюдателей зарегистрированы в ЦИК на выборы президента в Казахстане, сообщила на заседании член центральной избирательной комиссии Зауреш Баймолдина, передает корреспондент Zakon.kz.
- 3 июня поступило представление МИД РК на аккредитацию 11 наблюдателей миссии СНГ и двое наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ, - рассказала Баймолдина.
Наряду с этим, по ее словам, представлены 33 наблюдателя от семи иностранных государств: Великобритании, Индии, Китая, Палестины, РФ, США, Грузии.
- Все 46 наблюдателей были внесены для аккредитации. Таким образом, на сегодня аккредитовано 1013 наблюдателей. Из них 866 - от 9 международных организаций, 147 наблюдателей - из 41 иностранного государства, - отметила Баймолдина.
На данный момент, по ее информации, в качестве наблюдателей будет 43 представителя с четырех континентов. Наибольшее количество - из Европы, Азиатских стран, наименьшее - из Южной и Северной Америки.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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