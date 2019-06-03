Более тысячи наблюдателей зарегистрировали в ЦИК

Из общего количества зарегистрированных наблюдателей 866 - от 9 международных организаций.

Более тысячи наблюдателей зарегистрированы в ЦИК на выборы президента в Казахстане, сообщила на заседании член центральной избирательной комиссии Зауреш Баймолдина, передает корреспондент Zakon.kz.

- 3 июня поступило представление МИД РК на аккредитацию 11 наблюдателей миссии СНГ и двое наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ, - рассказала Баймолдина.

Наряду с этим, по ее словам, представлены 33 наблюдателя от семи иностранных государств: Великобритании, Индии, Китая, Палестины, РФ, США, Грузии.

- Все 46 наблюдателей были внесены для аккредитации. Таким образом, на сегодня аккредитовано 1013 наблюдателей. Из них 866 - от 9 международных организаций, 147 наблюдателей - из 41 иностранного государства, - отметила Баймолдина.

На данный момент, по ее информации, в качестве наблюдателей будет 43 представителя с четырех континентов. Наибольшее количество - из Европы, Азиатских стран, наименьшее - из Южной и Северной Америки.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!