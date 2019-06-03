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Кальянщик торговал гашишем в Акмолинской области

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Фото : pixabay.com3 июня 2019, 20:24

За незаконный сбыт гашиша задержан кальянщик одного из увеселительных заведений областного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на УПН ДП Акмолинской области.

Полицейские в ходе рейдовых мероприятий по увеселительным заведениям задержали работника одной из проверяемых организаций, который занимался продажей гашиша с места работы.

В ходе обысков служебная собака Дозор нашла бумажный сверток с наслоениями серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Назначена экспертиза.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч.1 УК РК (незаконный сбыт наркотических средств). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.


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