Депутаты хотят сделать официальным лечение лошадьми

Иппотерапию планируют активно развивать.

В Казахстане депутаты предложили официально признать иппотерапию медицинским методом, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Ринат со знанием дела поправляет стремена и дает советы. Мальчик с диагнозом "детский церебральный паралич" – полноценный сотрудник манежа. Два года назад он пришел сюда, чтобы пройти курс реабилитации, а теперь имеет стабильную работу и просто не представляет жизнь без лошадей.

Ринат Бектурсунов, коневод-инструктор:

- Работаю инструктором-коневодом благодаря персоналу. Меня заметили, в меня поверили, дали возможность попробовать себя в данном виде работы. Самое главное, нравится помогать таким же, как и я.

А таких, как Ринат, кому просто жизненно необходим такой вид реабилитации, в Казахстане тысячи. Чтобы пройти курс иппотерапии, дети годами стоят в очереди и ждут этого шанса. К сожалению, квот на такое лечение значительно меньше, чем тех, кому оно необходимо.

Елена Черникова, главный тренер Федерации конного спорта по паралимпийской выездке:

- Не секрет, что иппотерапия объединяет в себе несколько видов реабилитации: это ЛФК, массаж, психологическая адаптация, социальная адаптация. Здесь ребенок не ощущает и не понимает, что он проходит реабилитацию. Он приезжает покататься на лошади, он приезжает в гости к лошади. Здесь нет такого понятия, как "не могу", "не хочу". Здесь нет понятия боли, здесь нет белых халатов. И процесс по терапии подразумевает, что весь организм ребенка включается в работу.

При таких результатах, которые не только описаны в книгах, но и которые каждый день мамы особенных детей видят на занятиях, вполне логично и оправданно предложение, прозвучавшее на заседании депутатов парламента.

Сауле Айтпаева, уполномоченный по правам ребенка, депутат Сената парламента РК:

- Прошу рассмотреть вопрос о признании иппотерапии официальным видом медицинского лечения в Казахстане. Подготовка иппотерапевтов могла бы решить многие вопросы лечебной, восстановительной терапии не только взрослых, но и детей.

Безусловно, иппотерапия не исцеляет, но именно верховая езда помогает улучшить показатели и остановить развитие недуга. Кроме того, после курса реабилитации многие дети продолжают занятия верховой ездой и становятся спортсменами. А это уже совершенно новый уровень, новые перспективы, новые достижения.

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