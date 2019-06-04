16 иностранных рабочих отравились газом в Караганде

Прибывшие из Узбекистана сотрудники получили отравление бытовым газом на стройке.

Ночью 3 июня в Караганде отравились бытовым газом 16 рабочих из Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт МИД Узбекистана.

По предварительной версии, массовое отравление произошло из-за утечки угарного газа из бензинового агрегата в новостройке, где граждане Узбекистана проводили ремонтные работы.

- Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «Ингаляционное отправление бытовым газом, в том числе угарным газом, средней степени тяжести. Токсикогипоксическая энцефалопатия, — сообщили в МИД УР

Трое из пострадавших уже выписались из больницы.

Полиция Караганды ведет разбирательство с целью выяснения причин и последствий чрезвычайной ситуации.

МИД Узбекистана по устным данным отделения токсикологии областной больницы Караганды опубликовал фамилии пострадавших:

- Хусанов Сардор, 20.07.2001 года рождения;

- Джураев Валентин, 15.04.1998 года рождения;

- Хусанов Шарип, 08.02.1973 года рождения;

- Точканов Алишер, 17.10.1996 года рождения;

- Неъматов Бахадур, 30.03.1992 года рождения;

- Элбаев Одил, 12.04.1986 года рождения;

- Елбаев Фарух, 02.02.1992 года рождения;

- Точканов Шахзод, 10.03.1999 года рождения;

- Точканов Дастан, 24.10.1995 года рождения;

- Точканов Айбек, 15.02.1996 года рождения;

- Искандаров Обид Саллоходинович, 01.08.1995 года рождения;

- Самиев Азбек, 01.01.1998 года рождения;

- Хусанов Эгамберди, 25.01.1976 года рождения;

- Маурутов Иззат, 01.01.1991 года рождения;

- Хусанов Нияз, 01.01.1990 года рождения;

- Хусанов Кобонует, 18.04.1982 года рождения.

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