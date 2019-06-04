"Плачет, что его опять все забыли на 9 мая". Ветеран ВОВ в обиде на акимат Шымкента

Еще больше расстроился фронтовик, когда обещанного подарка не дождался даже к своему дню рождения 12 мая.

Участник Великой Отечественной Войны Гани Ергешев обижен на городских чиновников. 96-летний ветеран остался без подарков ко дню Победы, пишет Vera.kz.

- Никак не могу успокоить дедушку. Он 9 мая плачет, что его опять все забыли. 3 мая аким Габидулла Абдрахимов пригласил всех ветеранов на праздничный банкет. Там он всем пообещал выплатить деньги 252 тыс тенге и сделать каждому хороший подарок. С тех пор приходили кто-то из акимата, пообещали сделать ремонт и уехали. 9 мая никто не пришел, не поздравил, а вечером дедушка узнал, что другого фронтовика поздравили и подарили ему телевизор. Все, он потерял сон и покой и очень обижается, что его опять забыли, - рассказывает внучка ветерана Рано Ергешева.

Еще больше расстроился фронтовик, когда обещанного подарка не дождался даже к своему дню рождения 12 мая. Рано Ергешева пыталась сама выяснить в акимате Шымкента, стоит ли ждать обещанного подарка. Журналистам в пресс-службе акимата пояснили, что подарок обязательно довезут. Нужно только немного подождать.

Гани Ергешев - участник Сталинградской битвы. Статус ветерана он смог получить лишь спустя 70 лет после победы. В 2016 году благодаря журналистам ему выдали удостоверение ветерана ВОВ. Военный билет у Ергешева вытащили еще во время одного из сражений, когда молодой боец был без сознания после серьезного ранения в голову.

Позже одна бизнес-леди купила ветерану ВОВ то, что он мечтал получить от чиновников. Теперь же требуется помощь меценатов, готовых провести ремонт в квартире дедушки.

В Шымкенте на данный момент проживают 74 ветерана Великой Отечественной войны.

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