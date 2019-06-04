Обеспечить казахстанцев на 100% качественной питьевой водой планируют к 2023 году

Для очистки воды в селах предлагается устанавливать комплексные блок-модули.

На заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр рассказал о мерах, принимаемых для обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, из общей численности по стране 18,4 млн человек доступ к централизованному водоснабжению имеют 90,2% или 16,5 млн человек.

- По итогам 2018 года в городах централизованным водоснабжением обеспечено 10 млн человек. Это составляет 94,5% городского населения. Оставшаяся часть населения пользуется водоразборными колонками. Для улучшения качества жизни в городах в текущем году планируется увеличить данный показатель до 97 %, а в 2023 году до 100 %, - сказал Скляр.

Он добавил, что в сельской местности услугами централизованного водоснабжения обеспечено 6,5 млн человек или более 84%.

- При этом в остальных селах для питья используют локальные источники водоснабжения.

Министерством планируется в 2019 году достичь показателя 88 % и в 2023 году охватить 100 % населения соответствующей инфраструктурой. На сегодня мы выработали план обеспечения сел услугами водоснабжения гарантированного качества и объема. В целях обеспечения малых сел с населением менее 200 человек питьевой водой соответствующего санитарным нормам качества, целесообразно устанавливать комплексные блок-модули очистки воды, это позволит обеспечить 1333 сел, - отметил министр.

Тогда, как указал глава ведомства, в 1 274 селах с населением более 200 человек будет обеспечено централизованное водоснабжением. Таким образом, 1,2 млн человек в 2 607 селах будет обеспечено услугами водоснабжения, соответствующих саннормам.

- В то же время необходимо использовать хозяйственный подход в решении вопроса обеспечения питьевой водой. Такие примеры можно привести по двум регионам. Первое, в Павлодарской области в 52 селах с населением 25,2 тысяч человек установлены комплексные блок-модули очистки воды. На этом примере видно, что наличие комплексных блок-модулей увеличило долю населения, обеспеченного услугами водоснабжения гарантированного качества в селах с 60 % до порядка 72 %. В результате количество сельских населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением, выросло со 105 до 157 сел, - пояснил Скляр.

Дополнительным преимуществом установки блок-модулей является простота сборки, эксплуатации и возможности транспортировать из села в село в случае необходимости.

Другой пример - в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области на строительство надскважинных павильонов для водоснабжения 12 сел затрачено всего по 30 млн тенге на каждое село. Как сообщил министр, в этих селах 2700 человек имеют доступ к чистой питьевой воде.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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