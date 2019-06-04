Браконьер с автоматом Калашникова задержан в Алматинской области

С этим оружием он охотился на краснокнижных животных.

30-летний мужчина, подозреваемый в браконьерстве и вооруженный автоматом АК-103, задержан полицейскими Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, задержание браконьера произведено на территории государственного природного парка "Шарын" совместными усилиями полицейских Уйгурского района и работников национального парка, представляющих природоохранные органы.

- Подозреваемый пытался скрыться на мотоцикле, но был задержан путем преследования на окраине нацпарка. У задержанного изъята туша джейрана, входящего как исчезающий вид в Красную книгу Республики Казахстан и автомат АК-103, из которого, предположительно, и было отстрелено животное. Также у подозреваемого изъято 20 патронов, калибра 7,62. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное производство по факту "незаконной охоты", а также по факту "незаконного хранения огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ходе досудебного расследования полицейские намерены установить откуда у подозреваемого появился автомат "АК", не являющийся охотничьим оружием. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

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