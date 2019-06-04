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Озвучена дата начала экспорта казахстанского бензина в Кыргызстан

Экспорт бензина в Киргизию должны начать в июле - Минэнерго.

Фото : pixabay.com4 июня 2019, 11:24

Когда Казахстан может начать экспорт отечественного бензина в Кыргызстан, в кулуарах правительства сообщил первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я думаю, в следующем месяце должны начать (поставку) в Кыргызстан, - сообщил Досмухамбетов , отвечая на вопрос СМИ.

В конце 2018 года министр энергетики Канат Бозумбаев сообщал, что Казахстан может начать экспортировать бензин в Кыргызстан с февраля 2019 года. На тот момент, по его словам, представители двух стран находились на последней стадии согласования необходимых документов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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