Курс доллара превысил 384 тенге на торгах
В обменниках доллар покупают/продают по 384,3-386 тенге.
Фото : vlast.kz4 июня 2019, 11:31
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 384,19 тенге за доллар (+0,25 тенге), объем торгов – 58 млн долларов (-8 070 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8790 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4900 тенге за юань (+0,0346 тенге), объем торгов – 100 тыс. юаней (-460 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 384,3-386 тенге, евро - 432,3-434,3 тенге, рос.рубля - 5,88-5,93 тенге.
В торгах принял участие 21 член KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972147-51651cc44591119bd0c0a14637790ff6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...