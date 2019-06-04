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Курс доллара превысил 384 тенге на торгах

В обменниках доллар покупают/продают по 384,3-386 тенге.

Фото : vlast.kz4 июня 2019, 11:31

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 384,19 тенге за доллар (+0,25 тенге), объем торгов – 58 млн долларов (-8 070 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8790 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4900 тенге за юань (+0,0346 тенге), объем торгов – 100 тыс. юаней (-460 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 384,3-386 тенге, евро - 432,3-434,3 тенге, рос.рубля - 5,88-5,93 тенге.

В торгах принял участие 21 член KASE.


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