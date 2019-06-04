Будут ли штрафовать родителей, не отправивших 6-летних детей в школу - министр

Шамшидинова высказалась о штрафах родителей, которые не отправляют детей в школу.

В кулуарах правительства министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова прокомментировала вопрос ответственности родителей за отказ отдавать детей в школу, в том числе и с 6 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается штрафов. Штрафа для тех родителей, которые не отправляют детей в школы. Есть такие проблемы, к сожалению, не только в 1-ом классе, есть и в других классах. Когда решаешь одну сторону вопроса, возникает другая. Но под штраф не всех подряд, а индивидуальные случаи, - пояснила глава ведомства.

В то же время Шамшидинова указала на законодательную обязанность обучения детей с 6 лет.

- По поводу шестилетних детей. В законе четко прописано с 6 лет начинается обучение в школе, поэтому желательно, чтобы родители с 6 лет отправили детей в школу. Вообще обязательно это, раз в законе написано с 6 лет. Но мы знаем, что каждый человек индивидуален. С этой позиции родитель тоже должен посмотреть, насколько ребенок готов к школе, но это не означает, что родитель не захотел или захотел и не отравляет. В закон этот вопрос внесен недавно, сейчас МОН это тоже мониторит, - пояснила министр.

По ее словам, также в ведомстве в поисках решения тому, что дети в 6 лет остаются еще в детсадах.

- Еще вопрос по детсадам. Есть предшкольная подготовка, которая обеспечивается бесплатно. Если ребенок предшкольную подготовку начал в 5 лет и 8 месяцев, то он эту программу должен закончить в дошкольной организации. Есть другой вопрос, завтра проверяющие организации скажут «почему ребенок, которому 6 лет находится в саду». Поэтому сейчас мы ищем законодательные пути, как этот вопрос решить, - заключила глава МОН.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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