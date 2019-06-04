Токаев обеспокоен неравной зарплатой иностранных и казахстанских рабочих в Атырау

Мы должны тренировать, учить.

На встрече с общественностью Атырауской области Президент Казахстана отметил, что существует разница в зарплатах казахстанцев и иностранных рабочих, передает Zakon.kz со ссылкой на AkordaPress.

В начале разговора Касым-Жомарт Токаев отметил, что доля местного содержания в закупках товаров и услуг для трех крупных нефтегазовых проектов в 2018 году составляет 34%.

- Этот уровень неуклонно растет в течение длительного времени. В чем проблема? Почему бы не изменить? В рамках проекта Кашаган мы даем согласие на равное участие отечественных компаний в закупочных работах лишь на сумму более 20 млн тенге. По проекту ТШО эта работа вообще не поставлена. Поручаю правительству провести соответствующую работу с консорциумами, - сказал он.

Кроме того, были были затронуты проблемы налоговых платежей.

- По налогам и другим платежам есть льготы только для иностранных поставщиков. А наши предприниматели и не пытаются участвовать в конкурсе, потому что знают, что не получат прибыли. Импорт все равно обойдется дешевле. Этот системный вопрос правительство должно решить в кратчайшие сроки и изменить ситуацию, - уточнил глава государства.

Мемлекет басшысы: Біліктілік деңгейі тең шетелдік және жергілікті жұмысшыларға бірдей жалақы төлеу мәселесін бақылауға алу керек. Бірдей жұмысқа әртүрлі жалақы төлеуге жол беруге болмайды. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 4 июня 2019 г.

По его словам, за одну и ту же работу нельзя платить разную зарплату.

- Уровень квалификации должен в равной степени учитываться при начислении зарплат иностранным и местным работникам. За одну и ту же работу недопустимо платить разную зарплату. Понятно, что вопрос в том, соответствуют ли наши сотрудники высоким стандартам образования и опыта работы. Мы должны тренировать, учить и довести его до необходимого уровня. Акимат и правительство должны определить, сколько человек будет обучено по какой специальности. Эта мера позволит минимизировать иностранную рабочую силу, - заключил он.

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