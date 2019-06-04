Токаев обеспокоен неравной зарплатой иностранных и казахстанских рабочих в Атырау
Мы должны тренировать, учить.
На встрече с общественностью Атырауской области Президент Казахстана отметил, что существует разница в зарплатах казахстанцев и иностранных рабочих, передает Zakon.kz со ссылкой на AkordaPress.
В начале разговора Касым-Жомарт Токаев отметил, что доля местного содержания в закупках товаров и услуг для трех крупных нефтегазовых проектов в 2018 году составляет 34%.
- Этот уровень неуклонно растет в течение длительного времени. В чем проблема? Почему бы не изменить? В рамках проекта Кашаган мы даем согласие на равное участие отечественных компаний в закупочных работах лишь на сумму более 20 млн тенге. По проекту ТШО эта работа вообще не поставлена. Поручаю правительству провести соответствующую работу с консорциумами, - сказал он.
Кроме того, были были затронуты проблемы налоговых платежей.
- По налогам и другим платежам есть льготы только для иностранных поставщиков. А наши предприниматели и не пытаются участвовать в конкурсе, потому что знают, что не получат прибыли. Импорт все равно обойдется дешевле. Этот системный вопрос правительство должно решить в кратчайшие сроки и изменить ситуацию, - уточнил глава государства.
Мемлекет басшысы: Біліктілік деңгейі тең шетелдік және жергілікті жұмысшыларға бірдей жалақы төлеу мәселесін бақылауға алу керек. Бірдей жұмысқа әртүрлі жалақы төлеуге жол беруге болмайды.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 4 июня 2019 г.
По его словам, за одну и ту же работу нельзя платить разную зарплату.
- Уровень квалификации должен в равной степени учитываться при начислении зарплат иностранным и местным работникам. За одну и ту же работу недопустимо платить разную зарплату. Понятно, что вопрос в том, соответствуют ли наши сотрудники высоким стандартам образования и опыта работы. Мы должны тренировать, учить и довести его до необходимого уровня. Акимат и правительство должны определить, сколько человек будет обучено по какой специальности. Эта мера позволит минимизировать иностранную рабочую силу, - заключил он.
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