Километровые заторы фур образовались на границе с Кыргызстаном

Заторы наблюдаются как по эту, так и по ту сторону границы.

На казахстанско-кыргызской границе вновь образовались километровые заторы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Водители большегрузных фур на пропускном пункте "Карасу" говорят, что иногда приходится стоять сутки, а то и больше. В итоге предприниматели не могут вовремя получить груз, а дальнобойщики несут большие убытки.

Эта ситуация возникла около двух месяцев назад. Водители говорят, что прежде вся процедура занимала не больше 40 минут.

Длинную вереницу из большегрузных фур водители называют колейкой. В основном машины стоят. Но время от времени наблюдается движение.

- В два месяца два-три рейса делаю сюда. Из Уральска езжу на Бишкек. Здесь постоянно пробки. То есть вчера буквально мы стояли на горе. На самой горе. Мы за два часа могли продвинуться 10-15 метров. Машины пропускают здесь без очереди с выездных ворот. Потому что они платят, - рассказывает водитель из Уральска Владимир Басюк.

По ту сторону границы ситуация еще хуже, жалуются дальнобойщики. Там скопление фур иной раз доходит до пяти километров.

Один из предпринимателей и вовсе заявил, что после досмотра недосчитался товара на кругленькую сумму.

- Одну машину досмотрели 20 мая, у меня на 6 800 долларов товара не хватило. - 6 800 долларов? Да, потому что мне коммерсанты на такую сумму выставили деньги, - утверждает предприниматель Ергали Узабаев.

На камеру мобильного телефона сняли, как 20 тонн товара были разгружены. Такая процедура, как правило, занимает много времени, и для тщательного досмотра нужны веские причины. Предприниматель утверждает, что ему просто вернули товар. Причем с большой недостачей. Однако, начальник пограничного пункта заявляет, что никаких проблем на этом участке нет.

- Порядка 20 машин всего лишь стоит. В течении 20 минут они все проедут.

- Пограничный пост "Карасу" оснащен всеми необходимыми техническими средствами. На проверку одного транспортного средства выделяется 15 минут. Но, в случае, если возникнут подозрения, могут провести полную проверку. Эти заторы связаны с активизацией деятельности органов гос.доходов. Органы гос.доходов сейчас проводят полную проверку автотранспортных средств на соответствие грузов, товарно-сопроводительных документов, - говорит начальник отдела по связям со сми и общественностью пограничной службы КНБ РК Канатбек Солтанов.

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