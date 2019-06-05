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Токаев поздравил казахстанцев с Ораза айт

Праздник знаменует окончание священного месяца Рамадан.

Фото : Instagram/tokayev_online5 июня 2019, 07:27

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман Казахстана с праздником Ораза айт, сообщает Zakon.kz.

Текст поздравления опубликовала Акорда.

"Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю всех мусульман со священным праздником Ораза айт!

Этот праздник завершает важный для верующих месяц Рамазан, когда особенно зримо проявляют свой глубокий смысл такие черты ислама, как человеколюбие, милосердие и сострадание.

Дни Ораза айта мусульмане посвящают заботе о родных и близких, поддержке нуждающихся, собственному нравственному совершенствованию.

Благие мысли и добрые дела способствуют укреплению взаимопонимания и согласия, сплачивают людей во имя достижения общих целей.

Казахстан испокон веков является территорией мира и созидания, уважения веры и моральных ценностей, толерантности и добрососедства.

Учение ислама в совокупности с уважением к национальным традициям и любовью к Родине полностью соответствует идее духовного возрождения нашего общества.

Пусть в нашей стране всегда царит атмосфера мира, единства и спокойствия, пусть дома всех казахстанцев будут наполнены счастьем и благополучием!

С праздником Ораза айт!" - говорится в поздравлении.

5 июня в Казахстане отмечают Ораза айт (Ураза байрам, Ид аль-фитр) – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. Верующие приступят к торжеству после прочтения коллективной молитвы - ид-намаз.

У праздника нет точной даты, так как время самого месяца Рамадан определяется в зависимости от смены фаз луны. Начало нового месяца определяется на основе методологии международных астрономических исследовательских центров.

Слово "айт" означает "оплата". Мусульмане верят, что в Ораза айт Всевышний воздает и наделяет милостью человека за каждое его деяние и поклонение, совершенное в месяц поста и смирения Рамадан.


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