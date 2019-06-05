Сейчас мы подходим более профессионально - Головкин о подготовке к бою с Роллсом

О деталях казахстанец рассказал в документальном фильме.

Первая серия документального фильма "40 дней" о подготовке казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) к возвращению на ринг вышла в Сети, передает Zakon.kz

Сейчас 37-летний экс-чемпион мира тренируется не под руководством Абелем Санчесом, с которым работал на протяжении девяти лет, а с Джонатоном Бэнксом. Также в его команду вошли и другие новые люди — например, диетолог Джеймс Локвуд, ранее работавший со звзедой UFC Конором Макгрегором.

- Если ты хочешь быть лучшим, нуждаешься в таких специалистах. Я слушал неспециалистов, мне тренер всегда говорил: "Зачем тебе менять диету, если ты привык кушать бурито, то кушай всегда бурито свое". Это неправильно. (...) Сейчас мы подходим более профессионально. В самый крайний срок покажем результат, - объяснил Головкин появление диетолога в своей команде.

Локвуд сказал, что впечатлен организмом Головкина, и заверил, что нынешний подход, когда боксер начал соблюдать диету, поможет казахстанцу чувствовать себя еще лучше.

- Я не удивлен тем, что у Головкина раньше не было полноценного диетолога или шеф-повара. Потому что он и так добивался успеха. У него была такая позиция: если всё работает и не ломается, так зачем это чинить? Но что впечатляет меня, так это результаты диеты, если ты ее придерживаешься в лагере. Они действительно говорят сами за себя. У тебя появляется больше энергии, намного быстрее идет процесс восстановления. Так что в этом лагере с нами Геннадий скинет пару лет, - отметил Локвуд.





Говоря о тренировках под руководством Бэнкса, казахстанец не стал раскрывать все карты, но подчеркнул, что изменения в подготовительном процессе уже заметны.

- У него подход совсем другой, не как у многих тренеров. Он находится внутри, наблюдает за этим всем. Я думаю, что я приобрел многое, потому что я сейчас смотрю, как можно боксировать по-другому. Не то, что мы поменялись стратегически, или просто на 100% поменяли свою тактику, нет. (...) Я верю в то, что будут изменения. Как небитый человек начинает себя вести, когда его начинают бить? Вот это больше так интригует, - сказал Головкин.

Ближайший бой казахстанец проведет утром 9 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), соперником будет небитый канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО). Для Геннадия это будет дебютный поединок на платформе DAZN, клиентом которой он недавно стал. Напомним, соглашение Головкина с DAZN рассчитано на шесть боев, в числе которых и потенциальный третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (52-1-2, 34 КО).

Альберт Ахметов

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