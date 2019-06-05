В Алматы запустили развязку на Кульджинском тракте - Рыскулова

Строительство планировалось завершить в декабре 2019 года.

В Алматы открыли движение на транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом, передает Zakon.kz.

- За минуту до запуска движения на 1 из 2 эстакад на развязке Кульджинский тракт - Рыскулова. Спасибо за качество и скорость, - говорится в сообщении kris_p_brothers_official.

- Сегодня открыли движение в западном направлении на новой развязке Рыскулова-Кульджинский тракт. Через месяц движение откроется и в восточном направлении. Данный транспортный узел является одним из самых загруженных, поскольку соединяет не только центр города с международным аэропортом, но и используется жителями близлежащих пригородных поселков. С вводом развязки, являющейся важным элементом малого транспортного кольца, пропускная способность участка для автомобилистов увеличится в среднем на 15%. Данная двухуровневая развязка соответствует высоким стандартам безопасности и сейсмичности. Так, в ходе строительства было использовано более 100 тыс. кубических метров бетона и металлоконструкции алматинских производителей. При строительстве создано 400 рабочих мест, более 4 млрд. тенге возвращено в бюджет в виде налогов, - написал в свое instagram аким Алматы Бауыржан Байбек.

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