Дело против вице-министра образования завело Нацбюро Казахстана

Эльмира Суханбердиева занимает пост вице-министра образования и науки с апреля 2016 года.

Национальное бюро по противодействию коррупции завело дело против вице-министра образования Казахстана Эльмиры Суханбердиевой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Суханбердиева Эльмира Амангельдиевна родилась 26 октября 1971 года в Атырау. В 1995 году окончила Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, (1995), специальность "История и право"; Международная Академия труда (2006), Специальность "Бакалавр юриспруденции"; Международная Академия бизнеса МВА (2009), Специальность "Магистр делового администрирования". Кандидат психологических наук.

Трудовой стаж: Учитель истории средней школы № 16 города Шевченко (1989-1989); Воспитатель детского сада "Алтынай" Талдыкурганской области (1995-1996); Учитель истории Матайской средней школы № 53 Талдыкурганской области (1996-1997); Учитель истории школы-гимназии № 38 поселка Энергетический Алматинской области (1997-1998); Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе школы-гимназии № 38 поселка Энергетический Алматинской области (1998-2000); Главный специалист организационно-кадровой работы аппарата Акима Илийского района Алматинской области (2000-2002); Исполнительный директор частной Лингвистической гимназии "Ай-Нур" города Алматы (2002-2005); Директор средней школы № 7 Илийского района Алматинской области (2005-2007); Начальник административно-правового управления АО Республиканской телерадиокорпорации "Казахстан" г. Алматы (2007-2009); Руководитель аппарата АО Республиканской телерадиокорпорации "Казахстан" г. Алматы (2009); И.о. заместителя генерального директора по административно-правовой работе ТОО "Arna Media Services" (2009-2009); Директор школы-лицея № 60 г. Астаны (10.2009-12.2013); Руководитель Управления образования города Астаны (2013-04.2016); Вице-министр образования и науки РК (04.2016-08.2017, с 17.09.2018).

Депутат 5 созыва Городского маслихата г. Астаны (01.2012)

Автор ряда статей по менеджменту и управлению (республиканские научно-методические журналы "Білімдегі жаңалықтар", "Білім", "12-летнее образование", "Справочник руководителя организации образования", "История в Казахстанской школе", "Қазақ ұстазы", "Астана"), выступления и статьи в газетах "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда", "Астана ақшамы", "Вечерняя Астана", "Столичное образование" и др.).

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