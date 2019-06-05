Инфраструктурный прорыв в ЗКО: началось строительство дороги

Она соединит три дальних районных центра между собой и с Уральском.

В Западно-Казахстанской области начато строительство дороги "Казталовка – Жанибек – Сайхин", которая соединит три дальних районных центра между собой и с городом Уральском. Об этом стало известно в ходе выездного совещания по вопросам строительства дороги с участием жителей отдаленных районов, передает Zakon.kz.

Проблема отсутствия хороших дорог в регионе имеет давнюю историю и ее можно назвать одной из самых актуальных в ЗКО. На сегодняшний день свыше 80% дорог республиканского значения находятся в хорошем состоянии, и лишь 30% местных дорог можно назвать удовлетворительными.

С увеличением финансирования ситуация сдвинулась с мертвой точки. Растет процент асфальтированных дорог, ремонтируются и строятся трассы, которые десятилетиями оставались грунтовыми. За последние три года в регионе построено 1200 км дорог, только в областном центре отремонтировано 150 км дорог.

- В рамках реализации задач, поставленных Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и исполнения поручения по улучшению транспортно-логистического потенциала региона, данного главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе рабочего визита в ЗКО, приступаем к активной фазе строительства автодороги Казталовка – Жанибек - Сайхин. Это долгожданный проект. На строительство 245 км дороги выделены средства из республиканского бюджета. На конкурсной основе определены подрядчики на строительство 135 км дороги. Благодаря такой поддержке мы намерены завершить строительство дорог в 2021 году. Это окажет положительное влияние на развитие транзитного, экспортного, а также туристического потенциала ЗКО, - отметил аким области Алтай Кульгинов.

Планируется строительство дороги в село Хан ордасы, где расположен Букеевский историко-музейный комплекс, вошедший в список "Сакральный Казахстан". На всем протяжении автодороги предусмотрено строительство 6 площадок отдыха и капитальный ремонт 6 мостов. Наряду с этим, на границе с Россией будет обустроен пункт пропуска "Жанибек".

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