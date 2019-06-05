Точная дата открытия памятника Денису Тену пока неизвестна

Изготовление мемориала в процессе.

Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену находится в процессе, а точная дата его открытия пока неизвестн. Об этом сообщила заместитель директора ОФ "Фонд Дениса Тен" Айганым Абдикадирова, передает Zakon.kz.

- Установкой скульптуры знаменитому фигуристу занимается акимат Алматы совместно с фондом. Как он будет выглядеть, мы сказать не можем. Это сюрприз для горожан. Точная дата открытия пока не известна, так как изготовление мемориала в процессе. Следите за обновлениями страницы фонда в соцсетях. Мемориал будет установлен на месте его трагической смерти на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы в Алматы, - сказала Айганым Абдикадирова.

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