Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Точная дата открытия памятника Денису Тену пока неизвестна

Изготовление мемориала в процессе.

Фото : inbusiness.kz5 июня 2019, 20:00

Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену находится в процессе, а точная дата его открытия пока неизвестн. Об этом сообщила заместитель директора ОФ "Фонд Дениса Тен" Айганым Абдикадирова, передает Zakon.kz.

- Установкой скульптуры знаменитому фигуристу занимается акимат Алматы совместно с фондом. Как он будет выглядеть, мы сказать не можем. Это сюрприз для горожан. Точная дата открытия пока не известна, так как изготовление мемориала в процессе. Следите за обновлениями страницы фонда в соцсетях. Мемориал будет установлен на месте его трагической смерти на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы в Алматы, - сказала Айганым Абдикадирова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты