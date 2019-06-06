В день выборов в Нур-Султане и Алматы запретят использовать беспилотники

Ограничения не повлияют на деятельность аэропортов Нур-Султана и Алматы и выполнение авиарейсов по расписанию.

Об ограничении по использованию воздушного пространства в день выборов президента РК над городами Нур-Султан и Алматы сообщили в КГА МИИР РК, передает Zakon.kz.





- Настоящим сообщаем, что согласованным решением МИИР РК, МВД РК и МО РК в целях обеспечения безопасности будут введены временные ограничения на использование беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства над территориями городов Нур-Султан и Алматы 9 июня 2019 года в период с 4.00 до 00.00 часов. Ограничения действуют от земной поверхности до высоты 500 метров, - сообщили в МИИР.

Поэтому разрешения на полеты над этими города в указанное время выдаваться не будут.Ограничения не повлияют на деятельность аэропортов Нур-Султана и Алматы и выполнение авиарейсов по расписанию.- Несанкционированный полет в зоне ограничения полетов (включая запуск беспилотного летательного аппарата) влечет за собой административный штраф на лицо эксплуатирующее аппарат в размере 10 МРП, на должностных лиц 20 МРП (статья 563 КоАП), - отметили в министерстве.

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