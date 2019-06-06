Токаев: Молодежь - локомотив предстоящих реформ

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что необходимо выдвинуть в систему управления государством молодых, передает Zakon.kz.

Вижу свою задачу в том, чтобы выдвинуть в систему управления государством молодых специалистов, в т.ч. из гражданского сектора. Первый список кадрового резерва из 300 человек будет подготовлен до конца года. Молодёжь - локомотив предстоящих реформ.