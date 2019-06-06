Токаев: Молодежь - локомотив предстоящих реформ
Президент поставил новую задачу.
Фото : Акорда6 июня 2019, 14:48
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что необходимо выдвинуть в систему управления государством молодых, передает Zakon.kz.
Вижу свою задачу в том, чтобы выдвинуть в систему управления государством молодых специалистов, в т.ч. из гражданского сектора. Первый список кадрового резерва из 300 человек будет подготовлен до конца года. Молодёжь - локомотив предстоящих реформ.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 6 июня 2019 г.
- Вижу свою задачу в том, чтобы выдвинуть в систему управления государством молодых специалистов, в т.ч. из гражданского сектора. Первый список кадрового резерва из 300 человек будет подготовлен до конца года. Молодежь - локомотив предстоящих реформ, - написал он в своем Twitter.
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