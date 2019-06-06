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Сборы денег с родителей на ремонт школ и детских садов незаконны - АДГСПК РК

Во всех регионах страны государством в полном объеме выделяются необходимые средства на проведение ремонтных работ.

Фото : zakon.kz6 июня 2019, 15:23

Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в очередной раз обратило внимание казахстанцев по поводу незаконных сборов средств на ремонт организаций образования, передает Zakon.kz.

- В настоящее время участились случаи обращений граждан по фактам незаконных поборов в школах и детских садах. Также имеются сообщения о принуждении учителей и воспитателей к проведению ремонта самостоятельно за счет собственных средств, - сообщили в агентстве.

Как отметили в АДГСПК РК, по информации управлений образования во всех регионах страны государством в полном объеме выделяются необходимые средства на проведение ремонтных работ, таким образом, данные факты являются незаконными.

Агентство призывает граждан, а также работников организаций образования проявить активную гражданскую позицию и противостоять незаконным поборам.
По имеющимся фактам можно обратиться к руководителям проектных офисов "Адалдық алаңы" во всех регионах страны посредством электронной почты, популярных мессенджеров или позвонив по указанным телефонам: http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/kontaktnye-dannye-regionalnyh-proektnyh-ofisov.

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