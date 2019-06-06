В Степногорске судят директора фабрики, обвиненного в убийстве лаборантки

Родные не верят в его виновность.

В Степногорске начались судебные прения по делу директора одной из местных обогатительных фабрик. Дидара Утешкенова обвиняют в избиении лаборантки завода, после которого женщина скончалась. Родные мужчины в это не верят и настаивают, что экспертизы и само следствие велись с грубыми нарушениями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Криминальная драма, произошедшая в минувшем январе, взбудоражила маленький поселок Бестобе. Поздно вечером директор обогатительной фабрики Дидар Утешкенов подвозил 37-летнюю лаборантку Динару Аканбаеву до общежития. Но до вахтового городка женщина не доехала. После поездки с травмами головы она попала в больницу Степногорска, впала в кому и через несколько дней умерла в реанимации.

Дидара Утешкенова обвиняют в причинении умышленного вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Свою вину подсудимый не признает. Его супруга уверена: так хладнокровно ее муж поступить не мог и уверяет, что они практически доказали, что девушка просто выпала из машины.

Большие сомнения у родных Дидара вызвало и качество проведения судебно-медицинской экспертизы сразу после трагедии. Родственники погибшей Динары Аканбаевой еще не оправились от горя. И правда у них своя. Они утверждают, что несчастную жестоко избивали. А ее травмы были такими, что транспортировка в столицу для оказания более квалифицированной помощи была невозможна.

- Если бы она не отпиралась, не отказывалась, то до этого бы не дошло. Тут факты насилия налицо. Та травма, которую он ей нанес, в таких только 20% выживают, - утверждает сестра погибшей Асель.

По запросу адвоката Дидара Утешкенова независимые судмедэксперты в Алматы провели анализ данных исследования тела погибшей. И их выводы пошли вразрез мнениям предыдущих специалистов.

- Если при предыдущих экспертизах исключали возможность получения выявленных на теле трупа повреждений, которые явились причиной смерти, они исключили их причинение при выпадении из машины. Их исключить категорически нельзя, - говорит директор научно-практического центра экспертизы и оценки Тахир Халимназаров.

Динару Аканбаеву похоронили на родине в Карагандинской области. Без мамы осталась 12-летняя девочка. Родные погибшей требуют сурового наказания для Дидара Утешкенова. Сторона обвинения запросила для подсудимого 8 лет лишения свободы и возмещение штрафа в размере 14 млн тенге. Близкие Дидара Утешкенова ждут окончательного вердикта судьи.

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