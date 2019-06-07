Домушник не дремлет: полиция Алматы рекомендует закрывать окна

Основная масса (54%) квартирных краж совершается в многоквартирных домах, как правило, это микрорайоны.

Полицейские Алматы констатируют, что с наступлением лета все чаще имеют место быть хищения, кражи чужого имущества путем свободного доступа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

- И не обязательно, традиционно – через дверь, злоумышленники в чужое помещение могут проникнуть и посредством окна. Открытые окна в дома и квартиры – только на руку любителям легкой наживы, которые орудуют как днем, так и в ночное время суток. Понятно, что с наступлением лета многие горожане предпочитают на ночь не закрывать форточки, окна, балконные двери. Но это не безопасно. В практике достаточно эпизодов, когда воры проникали в постороннее жилище именно через открытые окна. К слову, стоит вспомнить серию преступлений, имевших место в прошлом году в Алмалинском районе Алматы. Ранее неоднократно судимый мужчина, пока хозяева приглянувшийся ему квартиры крепко спят, заходил к ним через окно и обворовывал. В одном случае он даже изнасиловал владелицу жилища, а затем, пригрозив ножом, отобрал у нее ювелирные изделия и денежные сбережения, - призвал к мерам предосторожности начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Как добавили в оперподразделении ДП, основная масса (54%) квартирных краж совершается в многоквартирных домах, как правило, это микрорайоны, спальные районы, в том числе, новостройки, в которых между жильцами отсутствуют прочные социальные связи, поэтому появление посторонних не привлекает внимания

- По времени совершения наибольшее количество квартирных краж совершается в дневное время: это в период с 12.00ч. до 18.00ч. и с 18.00ч. до 00.00. Время года - это весна и лето, так как многие выезжают в отпуска и командировки. С начала года 181 кража совершена путем свободного доступа и еще 222 – через окна и балконы, - уточнил подполковник Искаков.

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