Продавца контрафактной порнографии задержали на рынке в Алматы

Еще одного разыскивают.

Семь мобильных групп проверяют рынки Алматы на предмет продажи контрафакта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Эти группы сформированы из числа сотрудников криминальной полиции, следователей и криминалистов. Они проверяют рынки города на предмет реализации контрафактной аудио и видеопродукции.

- В первые часы рейдов из незаконного оборота изъято 642 единицы нелицензионной продукции, носителей с порнографическим содержанием не выявлено. В центре внимания также крупные торговые дома. В целом службы и подразделения департамента на постоянной основе проводят отработки, направленные на выявление нарушений авторских и смежных прав. Для этих целей в полицейском графике предусмотрено оперативно-профилактическое мероприятие "Контрафакт", - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В эти дни полицейские Алматы проводят комплекс мероприятий, охватывающих выявление пиратской и порнографической продукции, нелицензионных компьютерных программ, а также материалов, пропагандирующих жестокость и насилие.

- В результате сегодняшнего рейда одной из мобильных групп в округе Центрального колхозного рынка задержан гр.К., 1993 года рождения, который, по имеющейся информации, из-под полы продает DVD диски с материалами, содержащими порнографию. Еще один продавец такого товара в настоящее время разыскивается. Собранный по данному факту материал был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 311 УК РК - распространение порнографических материалов, - уточнил подполковник Искаков.

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