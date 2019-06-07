Североказахстанские заводы приобретают высокопроизводительное оборудование

Кумар Аксакалов посетил новые цеха завода им. Кирова.

Модернизация машиностроительного комплекса региона - одно из приоритетных направлений Комплексного плана развития СКО, рассчитанного на трехлетку. В стратегическую программу вошли два флагмана машиностроения - завод им. Кирова и ПЗТМ. Впервые на эти цели из республиканского бюджета выделено 6, 7 млрд. тенге, передает пресс-служба акима СКО.



На предприятия уже поступает новое оборудование. Аким СКО Кумар Аксакалов посетил новые цеха завода им. Кирова. Предприятие получило современные станки на 2,2 млрд. На данный момент здесь идут монтажные работы двух производственных линий. В новых цехах будут производить многослойные платы - детали для всей бытовой техники. Аналогов этого оборудования нет в Казахстане. По словам главы региона, новое оборудование позволит в разы увеличить объем продукции, сформировать портфель заказов на перспективу.

- Это "первые ласточки" Комплексного плана развития нашей области. Запуск новой линии позволит увеличить выпуск продукции на 2 млрд. тенге. То есть те затраты, которые потрачены на закуп, они могут окупиться за год с небольшим. Дополнительно будут созданы 48 новых постоянных рабочих мест. Объем работ увеличится. В этом году тоже есть положительные изменения. Если в прошлом году выпуск объема продукции завода достиг 4, 5 млрд тенге, то до конца этого года мы ожидаем 6 млрд. тенге. Мы сейчас работаем, чтобы довести этот показатель до 20 млрд. тенге, - сказал аким СКО.

Обновляется технопарк и на ПЗТМ. Из 39 современных станков 11 уже поступило на завод. За три года предприятие приобретет оборудование на 4,5 млрд. тенге. На особом контроле главы региона ситуация на ЗИКСТО.

- На ЗИКСТО полностью погашена задолженность по заработной плате. Сейчас пришла новая команда управленцев. Представлен новый генеральный директор. Заказы есть. Продукция, которую может выпускать этот завод, востребована. Рынок сбыта большой. В первой декаде июля завод заработает, - подчеркнул глава региона.

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