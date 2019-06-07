В Генпрокуратуре напомнили об ответственности за митинги

Проведение несанкционированных митингов противоречит законодательству Казахстана.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан опубликовала обращение заместителя генерального прокурора Дембаева о порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре", передает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяются призывы к организации и участию в несанкционированных митингах 9 и 10 июня – в день выборов Президента Казахстана и на следующий после него. В целях обеспечения общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения в прокуратуре решили обратить внимание граждан на следующие нормы законодательства.

Порядок организации и проведения митингов регулируется Законом Республики Казахстан "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан".

Такие публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

За призывы, организацию, участие в несанкционированных акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях.

Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к ответственности по статье 400 Уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура вновь призывает граждан неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

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