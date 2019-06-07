Семилетнюю девочку спасли на озере Сайран в Алматы

Ребенок тонул, на берегу оставалась ее сестра.

В пятницу, 7 июня, в Алматы сотрудники Службы спасения вытащили из воды тонущую семилетнюю девочку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарата акима города Алматы.

В 16:32 при водном патрулировании с восточной стороны озера Сайран сотрудники Службы "109" г. Алматы обнаружили тонущего в воде ребенка. Спасатели извлекли из воды семилетнюю девочку и оказали первую медицинскую помощь. На место были вызваны Служба "103" и сотрудники полиции. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела ребенка и доставила в стационар.

Как выяснилось, девочка пришла на озеро вместе с сестрой 11-ти лет самостоятельно, без сопровождения родителей. Решили поиграть на воде, прыгнув в воду с припаркованного к берегу катамарана, девочка начала тонуть. Благодаря оперативному реагированию спасателей трагедии удалось избежать.

Сотрудники Службы спасения аппарата акима города Алматы осуществляют круглосуточное дежурство на озере Сайран в составе пяти спасателей и одного медика-спасателя, проводят патрулирование в пешем порядке по побережью, а также на катерах по акватории озера. Информируют население о правилах поведения на воде, предупреждают о запрете купания в необорудованных местах, об опасности купания в нетрезвом состоянии. Обращают внимание родителей на постоянный контроль над детьми. Если отдыхающие заплывают далеко от берега, возвращают их на лодке на территорию пляжа. К сожалению, большинство отдыхающих категорически игнорируют предупреждения спасателей.

Убедительная просьба к жителям и гостям Алматы быть предельно внимательными во время отдыха на реках и водоемах города, во время купального сезона не забывать о мерах безопасного поведения на воде. Выбирайте для купания специально отведенные места. Нельзя купаться в нетрезвом виде. Не купайтесь при большой волне. Не прыгайте в воду в незнакомых местах. Не плавайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. При катании на плавсредствах обязательно надевайте спасательный жилет. Не оставляйте без присмотра детей, особенно маленьких. Шалости на воде могут привести к несчастному случаю.

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