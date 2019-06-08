Выборы Президента состоятся 9 июня.

В субботу, 8 июня, в Казахстане наступил День тишины, передает Zakon.kz.

9 июня, в воскресенье, гражданам республики предстоит выбрать нового Президента.

День перед выборами главы государства называют днем тишины. Согласно Конституционному закону РК "О выборах в Республике Казахстан", в день выборов и предшествующий ему день запрещена любая предвыборная агитация. Это касается всех видов агитации: в День тишины не показывают предвыборные ролики по телевидению, не распространяют листовки, не проводят встреч с избирателями.

Предвыборная агитация должна была закончиться в 00:00 часов по местному времени.

При этом печатные агитационные материалы, которые ранее были размещены вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут оставаться на своих местах. Агитационные материалы, ранее размещенные в интернете, могут также сохраняться. Нельзя выводить ранее размещенные материалов на главные страницы интернет-ресурсов.

В Казахстане в день внеочередных президентских выборов, 9 июня 2019 года, голосование на участковых избирательных комиссиях будет проходить с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Голосование будет проходить на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования начинается в 20:00 часов и проводится не более 12 часов с начала подсчета голосов.

Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК РК в двухдневный срок со дня составления протокола - не позднее 11 июня.

На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного Президента Республики Казахстан Центральной избирательной комиссии РК предусмотрено семь дней - не позднее 16 июня 2019 года.

Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов Президента РК не позднее 10 дней со дня проведения выборов - не позднее 19 июня, сведений об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды кандидатов, и их источниках - в течение 10 дней после опубликования итогов выборов - не позднее 29 июня 2019 года.

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