Геннадий Головкин сделал заявление перед боем

Казахстанский боксер намерен доказать, что он по-прежнему сильнейший нокаутер.

Сокрушительной победы соотечественника в предстоящее воскресенье ждут казахстанцы. Геннадий Головкин встретится в ринге с канадцем Стивом Роллсом, который уже заявил, что ему нечего терять, и в бою с казахстанским боксером будет биться до последнего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Геннадий Головкин оказался легче своего оппонента Стива Роллса. Но опыт и мощь куда весомее пары лишних фунтов массы. Дуэль взглядов – тоже неотъемлемый элемент шоу, которое для одного из спортсменов гарантированно закончится провалом.

- Я проделал долгий путь, чтобы оказаться здесь. Это сложная задача и большая возможность. Как я уже говорил, это не будет тренировочный бой. И восьмого июня я собираюсь заявить о себе, как об одном из лучших бойцов среднего дивизиона, - говорит Стив Роллс.

- За последние две недели мне говорили: "скажи это, скажи то". Ребята, пожалуйста, давайте не будем говорить. Добро пожаловать в Madison Sqare Garden в вечер субботы. Не пропустите мой бой, я обещаю фантастическое шоу и невероятную атмосферу. Если вы настоящие фанаты бокса, то не пропустите мой бой, - уверен Геннадий Головкин.

Это первый за девять с половиной лет карьеры Геннадия Головкина бой не за титул. Но на кону больше, чем какой-нибудь трофей. Казахстанский боксер намерен доказать, что он по-прежнему сильнейший нокаутер. А для канадца Стива Роллса бой с Головкиным – возможность громко заявить о себе.

Открытая тренировка боксеров на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке собрала сотни людей. Увидеть атлетов вживую и в непосредственной близости – большая удача. А казахстанскому студенту Аскару Байбосынову, пришедшему на тренировку с флагом своей страны, повезло еще больше. И этой радостью он поделился на личной странице в социальной сети.

- Я узнал, что Головкин будет проводить открытую тренировку, и первым делом отпросился с работы. Приехал и сразу начал болеть. И мне команда GGG подарила билет на бой с автографом. Я даже не знаю, что сказать! У меня эмоции зашкаливают! Спасибо Геннадию!

Антураж бою его организаторы и участники создали самый подходящий. Голливудский актер и продюсер Марк Уоллберг снял многосерийный документальный фильм о Геннадии Головкине. Картина под названием "40 дней" рассказывает о подготовке GGG к поединку против Стива Роллса. В течение длительного времени создатели фильма находились в лагере Головкина, чтобы показать тренировочный процесс казахстанского боксера.

- Вы знаете, каждый бой, он другой. И к каждому бою ты подходишь по-другому. Совершенствовался. То есть, для того чтобы быть лучшим, надо постоянно работать над собой.

Эксперты не верят в победу Роллса. Еще меньше они верят в то, что поединок закончится ничьей. Да, канадец не потерпел ни одного поражения в своей профессиональной карьере. Однако по-настоящему серьезных соперников у него не было, да и количество проведенных боев смущает – всего 19. Как бы то ни было, бой состоится уже совсем скоро – в ночь с субботы на воскресенье, и победа достанется лишь одному из боксеров.

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