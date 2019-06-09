Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кто стал первым проголосовавшим казахстанцем

Все избирательные участки за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана.

Фото : МИД РК9 июня 2019, 06:27

Министерство иностранных дел Казахстана публикует серию фотографии с избирательных участков, находящихся за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Так, самым первым проголосовавшим гражданином Казахстана стал студент университета Васэда в Японии Ильяс Курмангали.

Избирательный участок в Сеуле. Первые избиратели пришли реализовать своё конституционное право.

Первым в Сеуле проголосовал Валерий Ким из Алматы.

Избирательный участок #293 открыт, приступил к работе. Гонконг.

Избирательный участок #259 начал работу в Малайзии.

Избирательный участок #257 в Пекине начал свою работу.

Избирательный участок #294 в Шанхае

Избирательный участок #281 в Улан-Баторе начал свою работу

Избирательный участок #289 в Таиланде.

Избирательный участок #300 в Индонезии начал свою работу

Отмечается, что все избирательные участки за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана. Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле стали первыми, которые открылись для голосования в 07.00 часов местного времени.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты