Кто стал первым проголосовавшим казахстанцем

Все избирательные участки за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана.

Министерство иностранных дел Казахстана публикует серию фотографии с избирательных участков, находящихся за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Так, самым первым проголосовавшим гражданином Казахстана стал студент университета Васэда в Японии Ильяс Курмангали.

Избирательный участок в Сеуле. Первые избиратели пришли реализовать своё конституционное право.

Первым в Сеуле проголосовал Валерий Ким из Алматы.

Избирательный участок #293 открыт, приступил к работе. Гонконг.

Избирательный участок #259 начал работу в Малайзии.

Избирательный участок #257 в Пекине начал свою работу.

Избирательный участок #294 в Шанхае

Избирательный участок #281 в Улан-Баторе начал свою работу

Избирательный участок #289 в Таиланде.

Избирательный участок #300 в Индонезии начал свою работу

Отмечается, что все избирательные участки за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана. Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле стали первыми, которые открылись для голосования в 07.00 часов местного времени.

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