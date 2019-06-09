Кто стал первым проголосовавшим казахстанцем
Все избирательные участки за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана.
Министерство иностранных дел Казахстана публикует серию фотографии с избирательных участков, находящихся за рубежом, сообщает Zakon.kz.
Так, самым первым проголосовавшим гражданином Казахстана стал студент университета Васэда в Японии Ильяс Курмангали.
Избирательный участок в Сеуле. Первые избиратели пришли реализовать своё конституционное право.
Первым в Сеуле проголосовал Валерий Ким из Алматы.
Избирательный участок #293 открыт, приступил к работе. Гонконг.
Избирательный участок #259 начал работу в Малайзии.
Избирательный участок #257 в Пекине начал свою работу.
Избирательный участок #294 в Шанхае
Избирательный участок #281 в Улан-Баторе начал свою работу
Избирательный участок #289 в Таиланде.
Избирательный участок #300 в Индонезии начал свою работу
Отмечается, что все избирательные участки за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана. Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле стали первыми, которые открылись для голосования в 07.00 часов местного времени.
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