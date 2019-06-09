Только две организации имеют право на проведение экзит-полов в Казахстане - ЦИК

В ЦИК поступило уведомление от двух организаций – общественного объединения "Қоғамдық пікір институты", а также ТОО Научно-исследовательский центр "Молодежь".

Только две организации имеют право на проведение экзит-полов в рамках выборного процесса в Казахстане. Об этом сегодня на брифинге об открытии участков и начале голосования в 12 регионах Казахстана рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент Zakon.kz

- В ЦИК поступило уведомление от двух организаций – общественного объединения "Қоғамдық пікір институты", а также ТОО Научно-исследовательский центр "Молодежь" о проведении опросов общественного мнения экзит-полов сегодня в день проведения голосования. Данные организации соответствуют требования Конституционного закона "О выборах в РК" и предварительно уведомили ЦИК о намерении проводить опрос общественного мнения, - сказал он.

Помимо этого, Петров отметил, что согласно п. 9 ст.28 Конституционного закона "О выборах" в РК опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов, результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосованием в поддержку кандидатов, не допускается в день проведения голосования. То есть, результаты должны быть опубликованы после завершения голосования.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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