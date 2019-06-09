Как снизить риски происшествий на воде

Для одних - каникулы и отпуск, для других - горячая служебная пора.

Не прошло и недели, как на всей территории Казахстана открылся купальный сезон, а сводки уже пестрят насколько ужасными, настолько порой и нелепыми происшествиями, но с крайне печальным исходом. Так по данным Комитета по ЧС МВД РК с начала года утонули 76 человек, из которых 40 дети, сообщает Zakon.kz.

Такую страшную статистику привел председатель комитета Владимир Беккер, уточнив, что 22 человека утонули при купании, а два человека - при спасении утопающих.

Виктория Мялкина, мама утонувшего Данила вспоминает, что в среду просила сына остаться дома и присмотреть за младшими. Планы смешал друг 11-летнего мальчика, позвал его порыбачить и поплавать. Школьник не смог отказаться от заманчивого предложения.

- Он общительный был сильно, он любил общаться. Лошадей любил… Всегда прибегал, говорил: "Мама, там вон друг зовёт на лошадке покататься!". Мне ещё не верится до сих пор, что его нет…, - рассказывает Виктория Мялкина.

В этом году обеспечивать безопасность на водных объектах будет 1 380 человек, при этом по его информации, в стране 50 тысяч водоемов, которые используются населением для отдыха и рыбной ловли. Т.е. спасатели будут приставлены только к крупным водоемам, остальные, как всегда останутся темными пятнами на карте. При этом нужно понимать, что в стране купальный сезон еще впереди.

Нам месте, где погиб ребенок, наблюдательных пунктов спасателей нет, однако детская тяга к приключениям часто перебарывает инстинкт самосохранения. Ребёнка унесло течением, второй мальчишка ничем не смог помочь. Школьника нашли через несколько часов, уже мёртвым, его тело унесло на 4 километра.

- У нас ни одного случая чтобы утонувший находился в спасательном жилете! Все они пренебрегают, все говорят, ой, мы умеем плавать! Мы туда плыли, мы туда плыли! На прошлой неделе в городе Семей мальчишка 12-го года пытался Иртыш переплыть, с товарищами там поспорил - вот я переплыву. Ну, переплыл - не доплыл!, - рассказал еще об одном трагическом случае на воде глава КЧС Владимир Беккер.

Резонансные происшествия на воде. Еженедельные небоевые потери. Как снизить риски? Спросили корреспонденты Первого канала Евразия. Смотрите в программе Аналитика на Первом канале Евразия в это воскресенье, 9 июня в 20.00.

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