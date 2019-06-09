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Газ взорвался в гараже в Актобе

Пострадали двое мужчин.

Фото : zakon.kz9 июня 2019, 14:31

В Актобе в гараже частного дома произошел хлопок газа с последующим возгоранием, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- 9 июня в 12:42 в Актобе по ул. Тилеу Батыра в гараже частного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 10 кв.м. В результате пожара получили ожоги и доставлены в больницу мужчины, 1937 и 1994 годов рождения, - сообщили в КЧС.

Силами пожарных подразделений пожар был локализован в 12:55 и ликвидирован в 12:58. В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.


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