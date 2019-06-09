Около сотни человек задержали на митингах в Алматы и Нур-Султане

В мегаполисах по призыву запрещенной в Казахстане организации ДВК на площадях собралось несколько сотен человек - Кожаев.

Около сотни человек были задержаны в Казахстане за организацию и участие в несанкционированных митингах. Об этом на брифинге в ЦИК рассказал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, согласно закону "О выборах" сотрудники МВД переведены на усиленный режим с 7 по 11 июня. Безопасность на улицах обеспечивают 10 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии. На участках безопасность обеспечивают 19 тыс. сотрудников. Причем на каждом участке организованные мобильные оперативные группы, среди них есть и сотрудники прокуратуры.

- Сотрудники входят в помещение участков по приглашению председателя. На данный момент на участках ситуация стабильная факты нарушений не зарегистрированы. Единичный случай был на участке №42 города Аральск в 9:00. Там гражданин пришел голосовать в нетрезвом виде и без документов, на просьбу предъявить удостоверение он начал ругаться, повредил урну. Гражданин будет привлечен к ответственности, - сказал Кожаев.

Предупреждая вопросы журналистов на тему митингов в Алматы и Нур-Султане, первый заместитель министра сообщил – в мегаполисах по призыву запрещенной в Казахстане экстремистской организации "ДВК" на площадях собралось несколько сотен человек.

- Беглый руководитель организации вел массированную пропагандистскую работу по дискриминации власти и бойкоту выборов. Несмотря на эти призывы выборы идут в штатном режиме. И конечно, такая массивная агитационная работа не могла пройти бесследно, некоторые люди откликнулись на призывы, но мы занимаемся установлением порядка и законности, - сказал он.

Он напомнил, что в республике запрещены незаконные митинги и демонстрации. И обещал позже сообщить точны цифры задержанных.

- Я не акцентирую внимание на количестве, есть задержанные, активные участники, агитировавшие и активно участвующие в этих проявлениях. О численности мы дополнительно доведем. Сейчас принимаются меры, для обеспечения стабильности и порядка, - сказал он.

О том, что в ходе митингов были задержаны журналисты, освещавшие события (интернет-журнал "Власть" и "Радио Аззаттык"), Кожаев не слышал, но пообещал разобраться.

После очередного вопроса о задержаниях, первый заместитель министра все-таки сообщил, что были задержаны около сотни человек.

Говоря же об интернет блокировках, Кожаев отметил, что не принес с собой смартфон, а потому не может ничего сказать. Но добавил, что в МВД интернет работает хорошо.

Комментируя митинги и народные собрания, консультант Организации по защите прав человека Рареш Триф сказал, что с точки зрения прав человека очень важно соблюдать права и интересы граждан.

- Каждый человек имеет право на личное мнение, это считается демократичным - иметь мнение против, - сказал консультант Рареш Триф.

- У нас было много таких случаев. Даже за неделю до выборов (в Европейский парламент) люди выходили на улицы и к чему-то призывали. Это часть демократии. Это легально. Люди имеют право говорить и думать по своему. Обычно это проходит перед выборами. Но в день выборов у нас вступают другие правила, - отметил посол Парламентской Ассамблеи Средиземноморья Йонас-Флорин Уркан

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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