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В МВД РК прокомментировали обморок участника митинга в Нур-Султане

Сотрудники полиции вызвали врачей и до их приезда оказали нуждающемуся первую помощь.

Фото : YouTube9 июня 2019, 17:42

Во время несанкционированного митинга в городе Нур-Султан пожилой участник упал в обморок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МВД РК.

Сотрудники полиции, обеспечивавшие на месте охрану общественного порядка, вызвали врачей скорой медицинской помощи и до их приезда оказали нуждающемуся первую помощь. В результате мужчине стало легче, он самостоятельно в сопровождении врачей покинул место.

Распространяемая информация о якобы гибели мужчины при задержании полицией нарушителей общественного порядка не соответствует действительности. Сотрудниками спецсредства в отношении граждан не применялись.

Департамент полиции города Нур-Султан предупреждает, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 274 УК РК.

По указанному факту принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.


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