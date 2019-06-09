Предварительные итоги внеочередных выборов в президенты РК объявят завтра

В течение 12 часов мы получим информации из участков в территориальные комиссии. На подведение итогов на уровне участков и территорий отводится два дня максимально - Петров.

Общая явка избирателей на территориальные участки Казахстана составила 77,4%. Об этом сегодня на брифинге в ЦИК рассказал заместитель председателя организации Константин Петров, передает корреспондент Zakon.kz.

- Согласно предварительным данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы, избирательными комиссиями по состоянию на 20 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включенных в списки, - сказал он.

По его данным, в Акмолинской области проголосовали 83,4% избирателей, в Актюбинской – 84,9%, Алматинской – 89%, Атырауской – 71,2%, в Восточно-Казахстанской – 84,9%, Жамбылской – 81,3%, Западно-Казахстанской – 66,3%, Карагандинской – 77,3%, Кызылординской– 81,6%, Костанайской – 84,1%, Мангистауской– 68,9%, Павлодарской – 81,2%, Северо-Казахстанской – 79,8%, Туркестанской – 84,8%. В столице Казахстана проголосовали 68,9% избирателей, в Алматы – 52,2% и в городе Шымкент – 67,6%.

Комментировать результаты явки, и сравнивать их с активностью граждан на предыдущих президентских выборах Петров не стал, сославшись на то, что "каждая избирательная кампания отличается".

- Предварительные результаты голосования будут подведены после того, как мы получим информацию о подсчете голосов, я только что сказал о том, что подсчет голосов будет проводиться на участках в течение 12 часов максимально. То есть, в течение 12 часов мы получим информации из участков в территориальные комиссии. Территориальные комиссии должны будут это все свести и сообщить нам. На подведение итогов на уровне участков и территорий отводится два дня максимально. Я думаю, что завтра мы постараемся подвести предварительные итоги, - добавил он.

Он заверил, что ЦИК объявит результаты оперативно, потому как весь день его сотрудники работали быстро, заполняя визуально и содержательно доводя вам информацию в максимально сжатые сроки.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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