Мужчину сбили на трассе Алматы-Жетыген

Он переходил дорогу в неположенном месте.

9 июня около 21:30 на трассе Алматы-Жетыген за поселком Утеген батыра произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя Toyota Camry, он ехал по трассе в северном направлении. На неосвещенном участке трассы во время дождя он заметил, как перед авто резко мелькнул силуэт человека. Водитель стал тормозить и уворачиваться - автомобиль задел пешехода боковым зеркалом.

От удара пешехода закрутило, он потерял равновесие и упал на проезжую часть. В этот момент по упавшему проехал Lexus IS, следовавший за Camry в попутном направлении и "протащил" пешехода несколько метров. По словам водителя Lexus, он не видел ни момент удара, ни самого пешехода. После этого два автомобиля остановились на обочине.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Как стало известно позже, он вышел с работы и перебегал дорогу в неосвещенном месте во время дождя с ограниченной видимостью. Водители также отметили, что двигались на невысокой скорости из-за непогоды.

На месте происшествия работали сотрудники полиции Алматинской области.

Также стоит отметить, что на этом же участке трассы около 40 дней назад также сбили другого пешехода - молодого парня, вышедшего с работы.

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