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Украина предостерегла Молдавию от "российского сценария"

В МИД Молдавии заявили, что для безопасности в регионе важно не допустить внешнее вмешательство.

Фото : ukraina.ru10 июня 2019, 07:01

Украина призывает политические силы Молдавии предотвратить реализацию "российского сценария федерализации" страны. Об этом сообщается на сайте МИД Украины, передает Lenta.ru.

В ведомстве заявили, что для безопасности в регионе важно не допустить внешнее вмешательство. Также в министерстве отметили, что украинские власти заинтересованы в стабильной, демократичной, европейской Молдавии и готовы оказать помощь в урегулировании кризиса.

Ранее исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента

9 июня парламент Молдавии принял декларацию, в которой страна признавалась захваченной коррупцией. В частности, имелись в виду массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.

Основным предметом разногласий президента Молдавии Игоря Додона и правительства республики служит внешняя политика. В то время как глава государства настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий.


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