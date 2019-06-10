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В США башенный кран упал на многоэтажный жилой комплекс

Спасатели с собаками ищут людей, которые могли оказаться под обломками здания.

Фото : Pixabay10 июня 2019, 07:22

Башенный кран упал на многоэтажный жилой комплекс Elan City Lights, расположенный в центре Далласа, штат Техас, передает РБК.

По словам представителя городской пожарно-спасательной службы Джейсона Эванса, в результате произошедшего погиб один человек, еще шестеро пострадали. Кран серьезно повредил часть комплекса, некоторые квартиры и апартаменты оказались полностью разрушены.

В настоящее время на месте находятся спасатели с собаками. Они ищут людей, которые могли оказаться под обломками здания.

Как отмечает телеканал, один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще один - в тяжелом. Еще одного пострадавшего доставили в больницу, однако после проведения ряда процедур отпустили домой. Состояние еще троих потерпевших остается неизвестным.

По словам очевидцев происшествия, кран упал из-за шквалистого ветра. Телеканал сообщает, что в момент инцидента в городе шел крупный град, а скорость ветра достигала 33,5 метров в секунду.


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