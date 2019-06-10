Почти 200 человек отравились водопроводной водой в Эмиратах

Восемь человек были госпитализированы.

В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления, передает РБК.

Массовые жалобы жителей на состояние здоровья были зафиксированы в минувшие выходные. Врачи выяснили, что причиной стала грязная водопроводная вода.

Восемь человек были госпитализированы, сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии. Их состояние оценивается как стабильное. Остальные отравившиеся продолжили лечение амбулаторно. О летальных исходах не сообщалось.

В настоящее время коммунальные службы проводят проверку и дезинфекцию всех труб, а также резервуаров для воды в жилом комплексе. Ранее, как отмечает издание, жители жаловались на неприятный запах и пожелтевший оттенок поступающей в квартиры воды.

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