Прожиточный минимум по Казахстану составил более 28 тыс тенге

Максимальное значение прожиточного минимума зафиксировано в Мангистауской области.

К лету прожиточный минимум в среднем по РК составил более 28 тысяч тенге. При этом показатель превышает среднереспубликанское значение только в четырех регионах страны, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Info FINPROM.KZ.



Максимальное значение прожиточного минимума зафиксировано в Мангистауской области: свыше 34 тысяч тенге. Минимальное — в Павлодарской области: лишь 25 тысяч тенге

На конец мая 2019 года величина прожиточного минимума составила 28,3 тыс. тг, увеличившись на 7% за год. Из них 15,6 тыс. тг — это продовольственная корзина, а 12,7 тыс. тг приходится на непродовольственные товары и платные услуги.

Для сравнения: в конце мая прошлого года прожиточный минимум составлял 26,5 тыс. тг (годовой рост — 14%).

Заметим, цены на товары и услуги в годовой динамике выросли на 5,3% (по итогам апреля 2019-го по сравнению с апрелем прошлого года).

Наибольшая величина прожиточного минимума наблюдается в Мангистауской области: 34,5 тыс. тг, на 6,9% больше, чем в прошлом году (32,3 тыс. тг). Это на 21,9% больше по сравнению со среднереспубликанским значением. Также в тройке лидеров в региональном разрезе Нур-Султан и Алматы: 33,1 тыс. и 31,3 тыс. тг. В ТОП-5 вошли Алматинская и Восточно-Казахстанская области, в которых величина прожиточного минимума равна 28,8 тыс. и 28,3 тыс. тг соответственно.

Минимальное значение прожиточного минимума наблюдается в Павлодарской области (25,1 тыс. тг), Западно-Казахстанской области (25,6 тыс. тг) и Актюбинской области (25,8 тыс. тг).

Только в 4 регионах величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанское значение.

Для детей до 13 лет прожиточный минимум составил 22,6 тыс. тг — на 5,3% больше, чем годом ранее (21,4 тыс. тг).

Прожиточный минимум для мужчин старше 18 лет равен 33,7 тыс. тг (годом ранее — 31,4 тыс. тг), при этом для женщин прожиточный минимум составил всего 26,8 тыс. тг (годом ранее — 25 тыс. тг).

Для пенсионеров и пожилых людей прожиточный минимум составил 26,6 тыс. тг — на 7,4 % больше, чем на конец мая прошлого года (24,8 тыс. тг).

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